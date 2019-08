V Teksasu razstavljen pregled transspolne umetnosti

San Antonio, 7. avgusta - V muzeju sodobne umetnosti McNay v San Antoniu v Teksasu je do 15. septembra na ogled razstava Transamerica/n, ki predstavlja avtentične in ranljive glasove sodobnih severnoameriških umetnikov, ki se izražajo skozi širok spekter spolnih identitet. Na ogled so v muzeju postavili dela Andyja Warhola in še mnogih drugih, piše britanski The Guardian.