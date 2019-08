Pisatelj Marjan Tomšič praznuje 80 let

Rače, 7. avgusta - Pisatelj Marjan Tomšič, eno osrednjih imen slovenske proze zadnjih desetletij, danes praznuje 80 let. Avtor številnih romanov, novel in črtic, pa tudi dramskih del in radijskih iger, je obveljal za najizrazitejšega predstavnika slovenske različice magičnega realizma, pogosto označene tudi z izrazom pokrajinska fantastika.