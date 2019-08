Na postaji Rimske Toplice iztirila vagona potniškega vlaka

Rimske Toplice, 6. avgusta - Na železniški postaji Rimske Toplice sta nekaj po 10. uri iztirila dva madžarska vagona mednarodnega potniškega vlaka, pri čemer nihče ni bil poškodovan, so sporočili iz Slovenskih železnic (SŽ). Železniška proga proti Celju oz. Mariboru bo do nadaljnjega zaprta, zato prihaja do zamud v potniškem prometu, so dodali.