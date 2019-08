Vince Carter bo igral rekordno dvaindvajseto sezono v ligi NBA

Atlanta, 6. avgusta - Dvainštiridesetletni Vince Carter je podaljšal pogodbo z Atlanto Hawks za naslednjo sezono in bo tako postal košarkar z najdaljšim stažem v ligi NBA. To bo namreč njegova dvaindvajseta sezona, s čimer bo prehitel Dirka Nowitzkega, Kevina Garnetta, Kevina Willisa in Roberta Parisha.