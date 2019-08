Kostak bo odpeljal še odpadno embalažo iz gorenjske in goriške regije

Ljubljana, 6. avgusta - Ministrstvo za okolje in prostor je uspelo poskrbeti še za del nakopičene komunalne odpadne embalaže, ki naj bi jo za račun države odpeljali v skladu z interventnim zakonom. Po pogajanjih je namreč oddalo javno naročilo za prevzem in obdelavo te embalaže iz gorenjske in goriške statistične regije; tudi to bo odpeljal krški Kostak.