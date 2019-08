Zaradi zapore ceste v Sneberjih na delu ljubljanske obvoznice in štajerske avtoceste brez vinjete

Ljubljana, 6. avgusta - V ljubljanskih Sneberjih so danes začeli gradnjo meteorne kanalizacije, zaradi česar bo regionalna cesta Ljubljana-Šentjakob v omenjenem naselju predvidoma zaprta do 30. novembra. V Darsu so ob tem poudarili, da lahko vozniki v času zapore del ljubljanske severne obvoznice in štajerske avtoceste uporabljajo brez vinjete kot obvozno cesto.