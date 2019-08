Ekipa slovenskih dijakov na mednarodni lingvistični olimpijadi osvojila zlato

Yongin, 6. avgusta - Na mednarodni lingvistični olimpijadi je ekipa slovenskih dijakov osvojila ekipno zlato medaljo. Na 17. mednarodni olimpijadi, ki je potekala v Yonginu v Južni Koreji, je sodelovalo 54 ekip iz 36 držav. Tekmovalci so se pomerili v individualnih in ekipnih nalogah, so danes sporočili iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS).