V Podčetrtku in Polzeli uničevali gnezda mestnih lastovk

Ljubljana, 6. avgusta - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije opozarja na uničevanje gnezd mestnih lastovk, ki so sicer zavarovana živalska vrsta. Kot so poudarili, je vsaj 30 parov mestnih lastovk izgubilo gnezda v Podčetrtku, medtem ko je bilo v Polzeli odstranjenih 16 gnezd. Za oba primera so podali prijavo na pristojno inšpekcijsko službo.