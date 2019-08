Lani odkrite Proustove novele bodo izšle oktobra

Pariz, 6. avgusta - Občudovalci francoskega literarnega velikana Marcela Prousta bodo lahko jeseni prebrali devet novel iz zgodnjih let pisateljeve kariere, ki so bile odkrite lani, je v ponedeljek sporočil založnik. Devet besedil naj bi bilo izvorno del Proustove prve knjige Radosti in dnevi, zbirke pesmi in kratkih zgodb, ki je izšla leta 1896.