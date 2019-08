Cene nafte navzgor

Singapur, 6. avgusta - Cene nafte so se v azijskem trgovanju zvišale. Po poročanju agencij so trgovci pozorni na trgovinske odnose med ZDA in Kitajsko ter dogajanje v Perzijskem zalivu. V ponedeljek je Velika Britanija sporočila, da se bo po napadu na naftni tanker pridružila pobudi ZDA za vzpostavitev koalicije za spremstvo tovornih ladij v omenjenem zalivu.