Poročilo: Pjongjang financira oborožitvene programe s spletnim kriminalom

New York, 6. avgusta - Severna Koreja oborožitvene programe financira s spletnim kriminalom, kaže poročilo skupine neodvisnih strokovnjakov odboru Varnostnega sveta ZN za sankcije proti Severni Koreji. Pjongjang naj bi s kibernetskimi napadi za oboroževanje pridobil že dve milijardi dolarjev. Napadi so vse bolj prefinjeni in vse težje izsledljivi, še ugotavlja poročilo.