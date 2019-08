Pošiljatelj pisemskih bomb v ZDA obsojen na 20 let zapora

New York, 6. avgusta - Ameriški zvezni sodnik Jed Rakoff je v ponedeljek 57-letnega Cesarja Sayoca obsodil na 20 let zapora zaradi pošiljanja pisemskih bomb na naslove nasprotnikov predsednika ZDA Donalda Trumpa. Tožilci so zahtevali dosmrtni zapor, vendar je sodnik dejal, da so bile bombe prirejene tako, da ne eksplodirajo.