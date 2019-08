Newyorške borze z največjimi padci indeksov letos

New York, 5. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali globoko v rdečih številkah. Vlagatelji so zaskrbljeni zaradi nadaljevanja trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko, Peking je namreč napovedal povračilne ukrepe, potem ko so ZDA napovedale dodatne carine na kitajski uvoz, poroča francoska tiskovna agencija AFP.