NIJZ opozarja na previdnost pri nakupu morske hrane

Ljubljana, 6. avgusta - Ribje meso se hitro kvari, če se z ribami ne ravna pravilno, vse od ulova do porabe. Pokvarjene ribe za prehrano ljudi niso primerne, lahko pa so zdravju celo zelo škodljive. Zato je pomembno, da poznamo znake svežih in pokvarjenih rib, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).