Strela odkrušila del stolpa Štanjelskega gradu

Komen/Štanjel, 5. avgusta - Petkova močna nevihta je poškodovala Štanjelski grad v občini Komen. Predsednik PGD Komen Marko Adamič je za STA pojasnil, da je strela udarila v kamniti stolp gradu in odkrušila del stolpa. Gasilci so posredovali naslednji dan in zadevo sanirali, zdaj je vse po nadzorom, je dejal. Po prvih ocenah je škode za več kot 30.000 evrov.