Ljubljana, 5. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je primorska avtocesta je med priključkoma Vrhnika in Brezovica proti Ljubljani ponovno odprta. Ostaja zastoj med Uncem in Logatcem, potovalni čas se podaljša za okrog 30 minut. Zaradi prometne nesreče je polovična zapora na cesti Ljubljana-Litija med Spodnjim Hotičem in Zgornjim Logom.