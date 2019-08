Ljubljanska borza: SBI TOP ob pol odstotka

Ljubljana, 5. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je izgubil 0,49 odstotka in se ustavil pri 866,73 točke. Borzni posredniki so opravili za 921.510 evrov prometa, pri čemer so bile najprometnejše delnice Krke. Večina blue chipov iz prve kotacije je beležila padce, z več kot enoodstotno rastjo pa se lahko pohvalijo delnice Luke Koper.