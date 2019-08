V muzeju Prado razstava Fra Angelico in vzpon florentinske renesanse

Madrid, 5. avgusta - V Nacionalnem muzeju Prado je še do 15. septembra na ogled razstava Fra Angelico in vzpon florentinske renesanse. Osredotoča se na obdobje med letoma 1420 in 1430 s posebnim poudarkom na delu Fra Angelica, enega najvidnejših umetnikov tistega časa. V središču je njegovo Oznanjenje iz zbirke Prada, ki se po restavriranju kaže v vse svoji lepoti.