Obtožbe Frontexa o vpletenosti v kršitve človekovih pravic migrantov

Bruselj, 5. avgusta - Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex je domnevno vpletena v kršenje človekovih pravic migrantov, so danes poročali britanski in nemški mediji. Ob navajanju dokumentov agencije opozarjajo, da so med najbolj nasilnimi mejni stražarji v Grčiji, Bolgariji in na Madžarskem. Frontex obtožbe zanika.