Zaupanje v EU največje v petih letih

Bruselj, 5. avgusta - Evropejci so še okrepili zaupanje v EU, pozitiven odnos pa imajo do vseh področij, od gospodarstva do stanja demokracije, je razvidno iz danes objavljene raziskave Eurobarometer. Gre za najboljši rezultat od junija 2014. Delež Evropejcev, ki zaupajo EU, je 44-odstoten, delež Slovencev denimo 45-odstoten.