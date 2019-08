Ministrstvo vztraja pri veljavni služnosti na mariborskem letališču

Ljubljana, 5. avgusta - Na ministrstvu za infrastrukturo so še vedno prepričani, da je služnost na zemljiščih v okolici mariborskega letališča, s katerim od sredine julija upravlja državna DRI in so v lasti prejšnjega najemnika oziroma njegovih kitajskih lastnikov, urejena v zemljiški knjigi in jo je država vrsto let izvajala brez težav.