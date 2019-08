V Sečoveljskih solinah do zdaj pridelali le desetino želene soli

Seča, 6. avgusta - Muhasto vreme s pogostimi nevihtami v zadnjih tednih ni prizaneslo niti solinarjem. Tako so v Sečoveljskih solinah do zdaj pridelali le okoli 250 ton soli in štiri do pet ton solnega cveta, medtem ko bi morali v povprečni sezoni pridelati okoli 2500 ton soli, pravi Dario Sau. Zdaj upajo na stabilnejše vreme do konca avgusta in v septembru.