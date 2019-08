Drozg namerava narediti vse za preboj v ligo NHL

Maribor, 5. avgusta - Mladi slovenski hokejski reprezentant Jan Drozg, ki je spomladi podpisal triletno pogodbo z ekipo lige NHL Pittsburgh Penguins, je v domačem Mariboru pred odhodom preko luže predstavil načrte. Čeprav je realist in ve, da bo preboj v ekipo in igranje v ligi NHL težka naloga, se ne predaja vnaprej in želi izkoristiti morebitno ponujeno priložnost.