Slovenija v evropskem projektu na področju e-mobilnosti

Ljubljana, 6. avgusta - Evropska podjetja in organizacije, med njimi slovenski Eles, so se povezali v projekt, katerega namen je v praksi preizkusiti različne rešitve s področja električne mobilnosti. Sodelujoči med drugim preizkušajo dinamično brezžično polnjenje na dolge razdalje in dinamični brezžični polnilni pas v mestnih središčih.