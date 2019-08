Na Metelkovi že 5. festival Reciklart

Ljubljana, 6. avgusta - V AKC Metelkova mesto se bo danes ob 16. uri začel 5. umetniški festival recikliranja in kulture naredi sam Reciklart. Do sobote bo v avtonomni kulturni coni potekal pester program, ki bo vključeval delavnice, koncerte, performanse, razstavi, projekcije filmov, po besedah organizatorjev pa bo poskrbljeno predvsem za dobro vzdušje in druženje.