Socialno podjetništvo na kmetiji: Od zaščitnega zaposlovanja do blagovne znamke

piše Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 23. avgusta - V zadnjem desetletju so v Sloveniji zaživeli primeri socialnega podjetništva na podeželju in eko-socialnih kmetij, ki imajo širše poslanstvo od prodaje živil. Predstavljajo dobro prakso zaposlovanja oseb iz ranljivih družbenih skupin, negujejo dostojanstvo, spoštovanje in samospoštovanje. Pod njihovo streho so vzklile tudi blagovne znamke.