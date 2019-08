Mineva 50 let od smrti nemškega filozofa, sociologa in muzikologa Adorna

Frankfurt, 6. avgusta - Mineva 50 let od smrti nemškega filozofa, sociologa in muzikologa Theodorja Adorna. Bil je glavni zastopnik kritične teorije, po kateri je treba znanstvene teorije preverjati izključno s praktičnim razumom. Ukvarjal se je s socialno kritično analizo intelektualnih gibanj, poudarjal je pomen posameznika in odklanjal avtoritarnost.