Ulična razstava tandema Eclipse kot preddogodek festivala Mladi levi

Ljubljana, 6. avgusta - Mednarodni festival Mladi levi bo letos potekal od 24. do 31. avgusta. Umetnike, mislece in občinstvo bo združil v skupnih raziskovanjih pod površjem, v prehajanju skozi različne plasti stvari in odnosov do družbe, so zapisali v Bunkerju. Festival drevi napoveduje odprtje razstave tandema Eclipse v Ulični galeriji Tam-Tam na Vegovi.