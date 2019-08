Primorska avtocesta spet prevozna, ostaja daljši zastoj

Ljubljana, 5. avgusta - Primorska avtocesta je po krajšem zaprtju ponovno prevozna med priključkoma Brezovica in Vrhnika proti Kopru. V prometni nesreči, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila, ni bil nihče poškodovan, so za STA pojasnili na ljubljanski policijski upravi. Na avtocesti po nesreči še ostaja daljši zastoj, poroča prometnoinformacijski center.