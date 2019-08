Primorske novice: Četverici zaradi poslov z ilegalci skupno 11 let zapora

Koper, 5. avgusta - Četverica moških iz Kopra in okolice, ki je s pajdaši delovala kot kriminalna združba, je bila zaradi prevažanja prebežnikov obsojena na skupno več kot 11 let zapora, danes poročajo Primorske novice. Migrante so čez mejo na Bistriškem in v okolici Mlinov v Istri spravljali od februarja do maja lani.