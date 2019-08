Azijske borze globoko v rdečem

Tokio, 5. avgusta - Trgovanje na azijskih borzah danes poteka v znamenju rdečih številk. Analitiki stanje pripisujejo trgovinskim napetostim med ZDA in Kitajsko, ki so kitajski juan potisnile na najnižjo vrednost v primerjavi z dolarjem po avgustu 2010. Vlagatelji iščejo varnejše alternative, kot so zlato in obveznice, poročajo tuje agencije.