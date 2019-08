Protestniki v Hongkongu povzročili prometni kaos

Hongkong, 5. avgusta - Protestniki v Hongkongu so danes zjutraj v mestu povzročili prometni kaos. Blokirali so več cest in držali vrata vlakov podzemne železnice odprta, da niso mogli speljati, kar je povzročilo dolge vrste in tudi spore med protestniki in potujočimi. Odpovedanih je bilo tudi več kot 100 letov iz mestnega letališča.