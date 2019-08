Umrl je slikar Jure Cekuta

Ljubljana, 5. avgusta - V 68. letu starosti je v soboto umrl slikar Jure Cekuta, je sporočil njegov sin Jure Cekuta. Od mladih let se je sam likovno izobraževal, med drugim tudi na University of Hawaii. Od leta 1976 je imel preko 200 samostojnih razstav v Evropi, ZDA in Aziji. Leta 2002 je kandidiral za predsednika republike. Vpleten je bil v afero Patria 2.