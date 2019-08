Mezgec z 82,16 kilometra na uro do zmage

Katovice, 4. avgusta - Slovenski kolesar Luka Mezgec je po skoraj petih letih spet dobil etapo dirke svetovne serije. Najhitrejši je bil v sprintu druge etape dirke po Poljski, v katerem je v Katovicah premagal take ase, kot so Kolumbijec Fernando Gaviria, Nemec Pascal Ackermann, Nizozemec Danny Vanm Poppel in druge.