Demokrati izgubili tožbo zaradi predvolilne objave podatkov s strežnika

New York, 4. avgusta - Ameriški zvezni sodnik v New Yorku je minuli teden zavrgel tožbo demokratov zaradi objave ukradenih podatkov z njihovega računalniškega strežnika pred predsedniškimi volitvami. Čeprav po mnenju sodnika ni dvoma, da so podatke ukradli Rusi, pa tožba proti Rusiji kot državi na ameriških sodiščih ni mogoča, poročajo ameriški mediji.