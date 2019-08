Rok Šmit šesti v finalu SP v Piteštiju

Bukarešta, 4. avgusta - Bohinjski kajakaš Rok Šmit je v finalu svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah za mladince in mlajše člane v romunskem Piteštiju v konkurenci do 23 let priveslal do šestega mesta. Na 500 metrov je veslala tudi kajakašica Mia Medved in se v finalu B med mlajšimi članicami uvrstila na šesto mesto, skpno pa je bila 15.