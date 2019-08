Na Japonskem potres z žariščem v Tihem oceanu

Tokio, 4. avgusta - Dele vzhodne Japonske je danes zjutraj stresel potres, ki je imel žarišče v Tihem oceanu okoli 54 kilometrov vzhodno od japonske obale blizu Fukušime. Potres je imel magnitudo 6,3, japonske in ameriške oblasti pa so sporočile, da ni nevarnosti cunamija. Potres ni vplival na delovanje tamkajšnjih jedrskih elektrarn, čutili pa so ga tudi v Tokiu.