Sudanska vojska in opozicija podpisali izjavo o prihodnji ureditvi v državi

Kartum, 4. avgusta - Sudanska vojska in opozicija sta danes v sudanski prestolnici Kartum podpisali ustavno izjavo, ki bi lahko pomenila konec nemirov v državi in prehod na civilno vladavino. Izjava predvideva delitev moči, skupni civilno-vojaški svet, ki bo nadzoroval oblikovanje prehodne civilne vlade in parlament, ki bo vladal v triletnem prehodnem obdobju.