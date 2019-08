Nogometašice Pomurja priprave na ligo prvakinj sklenile z zmago nad Splitom

Murska Sobota, 4. avgusta - Nogometašice Pomurja Beltincev so priprave na kvalifikacijski turnir UEFA Lige prvakinj sklenile z zmago. V Bratoncih je klonil hrvaški prvak Split. Varovanke Nuše Ladinek so slavile s 3:1 in z zmago dvignile nivo samozavesti pred uvodnim evropskim spopadom.