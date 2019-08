V finalu Washingtona Pegula in Giorgi

Washington, 3. avgusta - V finalu 250.000 dolarjev vrednega turnirja v Washingtonu bosta igrali nepostavljeni igralki Američanka Jessica Pegula in Italijanka Camila Giorgi. Američanka je v polfinalu s 6:3, 3:6 in 6:1 premagala Rusinjo Ano Kalinsko, Italijanka pa je bila s 7:6 in 6:2 boljša od Američanke Caty McNally.