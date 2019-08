Bukarešta, 3. avgusta - Slovenska sprinterka na mirnih vodah Mia Medved je na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah za mladince in mlajše člane v Pitestiju poskrbela za izvrsten rezultat. V finalu kajakašic do 23 let je na 200-metrski razdalji namreč osvojila peto mesto.