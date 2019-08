Thiem dočakal domačo zmago

Kitzbühel, 3. avgusta - Avstrijski teniški igralec Dominic Thiem je pet let po svojem prvem finalu dočakal tudi prvo zmago na domačem turnirju v Kitzbühlu. V finalu je s 7:6 (0) in 6:1 premagal Španca Alberta Ramosa Vinolesa, ki je prejšnji teden dobil turnir v Gstaadu. Za prvega nosilca in četrtega igralca sveta je bil to 14. osvojeni turnir v karieri.