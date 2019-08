Gorica v 2. SNL po dveh krogih še brez izgubljene točke

Ljubljana, 3. avgusta - Nogometaši Gorice so v drugem krogu 2. SNL na gostovanju v Dravogradu premagali Koroško Dravograd s 3:1 (2:0) in so na čelu razpredelnice ter edini, ki so dosegli dve zmagi na uvodu prvenstva. To lahko uspe le še Nafti 1903, ki jo v nedeljo čaka obračun v Beltincih.