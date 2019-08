Arso še naprej odsvetuje kopanje v Žusterni in na mandraču Molet

Ljubljana/Koper, 3. avgusta - Z Agencije RS za okolje (Arso) so danes sporočili, da zaradi fekalnega onesnaženja še naprej odsvetujejo kopanje v morju na kopališču v Žusterni pri Kopru in na mandraču Molet. Delni rezultati vzorčenja kopalnih voda so pokazali, da so za petkrat presežene vrednosti bakterije escherichia coli na izlivu kanala v morje, na samih kopališčih pa ne.