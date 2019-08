Dogovor sudanskih generalov in protestnikov o ustavni izjavi

Kartum, 3. avgusta - Protestniki danes slavijo na ulicah sudanske prestolnice Kartum, potem ko so naznanili dogovor o ustavni izjavi, ki sta ga dosegla vladajoči vojaški svet in opozicijska zveza Sile za svobodo in spremembo (FFC). Izjava bi lahko pomenila konec nemirov v državi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.