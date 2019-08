V Dohi začeli nov krog pogajanj med ZDA in talibani

Kabul/Doha, 3. avgusta - ZDA in talibani so danes v katarski Dohi začeli nov krog pogovorov o politični rešitvi konflikta v Afganistanu. V Kabulu so optimistični, da bi v Dohi lahko prišlo do preboja. Združeni narodi pa so ob začetku pogovorov opozorili, da je v Afganistanu prejšnji mesec umrlo ali bilo ranjenih več kot 1500 civilistov.