Na cestah in mejnih prehodih zastoji

Ljubljana, 3. avgusta - Prometno-informacijski center za državne ceste poroča o zastojih na cestah in mejnih prehodih. Tako je na podravski avtocesti med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški zastoj dolg tri do 3,5 kilometra. Na avstrijski strani pred predorom Karavanke proti Sloveniji je zastoj dolg šest kilometrov, proti Avstriji pa dva.