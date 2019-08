Potres v Indoneziji zahteval žrtve

Džakarta, 3. avgusta - Po močnem petkovem potresu z magnitudo 6,9 je v Indoneziji umrla najmanj ena oseba, več je ranjenih, najmanj tisoč ljudi pa so evakuirali, predvsem na otoku Sumatra. Potres je imel žarišče na odprtem morju ob jugozahodni obali otoka Java. Sprva so razglasili nevarnost cunamija, opozorilo pa so kmalu umaknili.