Newyorške borze končale neenotno

New York, 2. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Vlagatelji so ob napovedi ameriškega predsednika, da bo uvedel dodatnih 10 odstotkov carin na preostalih 300 milijard dolarjev kitajskega uvoza, po ocenah analitikov zavzeli obrambno držo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.