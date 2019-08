Začenja se humanitarna akcija Od srca do srca

Ljubljana, 5. avgusta - Humanitarna akcija Od srca do srca, ki se začenja danes, bo do 19. avgusta zbirala sredstva za pobolnišnično nego in dolgotrajno rehabilitacijo oseb s pridobljeno možgansko poškodbo v Varstveno delovnem centru Nova Gorica. Namen akcije je poleg zbiranja sredstev tudi ozaveščanje javnosti o osebah s posebnimi potrebami.